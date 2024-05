Jogador do Grêmio relata como foi resgatado após ficar ilhado no RS

Felipe Carballo deu detalhes sobre o seu resgate ao ser pego pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O volante uruguaio relatou que ficou ilhado na casa do atacante Cristian Pavón e eles foram resgatados de barco.

“O que está acontecendo é catastrófico. Felizmente consegui vir para o Uruguai. A água mal entrou na minha casa, mas o bairro está todo alagado, ficamos sem luz, incomunicáveis”, contou ele. “Consegui caminhar até a casa do Pavón, ficamos lá com o que tínhamos de comida.”

Depois, Carballo falou sobre o resgate. “Foram duas noites até que um barco nos pegou. Fomos, com outros colegas e as famílias, para Porto Alegre, onde outro colega nos recebeu”, acrescentou o atleta, explicando que decidiu voltar Montevidéu.

“Tive bastante medo, tomei a decisão junto com outros companheiros de viajar. Viajamos por cerca de sete horas de carro até Florianópolis, de lá fui para Córdoba, na Argentina, depois Buenos Aires e então Montevidéu”, relatou.