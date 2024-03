Joelma tem passaporte bloqueado por dívida trabalhista avaliada em mais de R$ 1 milhão

Eita! A história está ficando feia para o lado de Joelma. A cantora está com o seu passaporte bloqueado por causa de uma dívida trabalhista avaliada em um milhão de reais. O rolo ainda abraça o seu ex-marido, Ximbinha, que foi condenado junto dela a pagar a quantia a um ex-empresário da Banda Calypso.

A cantora vai entrar com um habeas corpus em benefício da cantora. Os advogados afirmam que o bloqueio “viola o direito constitucional de ir e vir, assim como de exercer sua profissão”, já que a cantora está no exterior a trabalho.

O juiz do caso, Gustavo Augusto Pires de Oliveira, da 11ª Vara do Trabalho do Recife, justifica a medida por “frustação reiterada” de ações tomadas para executar a condenação imposta à cantora, já que outras soluções propostas pela Justiça para quitar o montante devido ao ex-empresário não foram bem sucedidas.