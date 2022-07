Joelma faz comunicado sobre vídeo onde fã pede para tirar foto e não consegue

Post no Instagram informou que cantora está se recuperando do Covid-19

Depois de viralizar um vídeo em que um fã pede foto para Joelma e ela não consegue atender ao seu pedido, respondendo de forma ríspida ao pedido do fã, a internet não perdoou e tacou o pau na atitude da cantora. Devido ao ocorrido, a cantora publicou um comunicado no seu perfil oficial do Instagram.

A nota dizia que Joelma estava se recuperando das sequelas do Covid-19. “Não teve autorização médica para atendimento no camarim”, informou. Na minha opinião, falta de educação não é sequela para Coronavirus.

Joelma é acusada de destratar um fã que viajou 14 horas, de Goiânia pra Osasco, para vê-la. "Ou atendo você, ou faço o show, e aí?" rebateu a cantora. pic.twitter.com/SiEEnkxMRp — Plus Music (@plusmusicnet) July 10, 2022

“Ou atendo você, ou faço o show, e aí?”, diz a loira para o fã. Dá para ouvir em alto e bom som, não tô doida (ainda).

“Reforçamos ainda que os atendimentos estão momentaneamente suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada. Afinal, esse momento com os fãs sempre foi uma prioridade durante os seus 28 anos de carreira”, informou a nota.