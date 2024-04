Joe Jonas, do Jonas Brothers, é visto por fãs em pastelaria em São Paulo

Joe Jonas na Avenida Paulista? Isso mesmo! O cantor aproveitou o embalo do Brasil para visitar uma pastelaria em São Paulo. Claro que os fãs aproveitaram para tietar o músico e posaram ao lado dele para as redes sociais.

Nesta quinta-feira, 18, o cantor Joe Jonas foi visto dando um passeio pela Avenida Paulista, principal ponto turístico da capital paulista. O artista foi flagrado pela manhã deixando uma pastelaria no centro da cidade e acabou sendo tietado por fãs.

Os fãs foram a loucura nas redes sociais e reagiram ao flagra com muito humor. “Se eu to andando na Paulista e cruzo com ele, eu penso: ‘kk o cara igual o Joe Jonas que loucura'”, disse uma internauta. “Eu nem ia acreditar no que estava vendo”, disparou outro. “Por que eu não dou essa sorte?”, questionou mais um. Nick e Kevin não o acompanharam na ocasião.