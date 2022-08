João Vicente e Fê Paes Leme transaram de óculos para não pegar conjuntivite um do outro

Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, ator contou detalhes para que os amigos não descobrissem que os dois estavam saindo juntos

Minhas fofoqueiras têm que aprender que onde tem João Vicente a gente tem que estar presente, mas eu não perdi esse time ainda. O ator revelou no ‘Quem Pode, Pod’ que já transou de óculos com Fê Paes Leme para não pegar a conjuntivite da apresentadora e os amigos descobrirem o affair entre os dois.

“Vou um pouco mais fundo, a gente transou de óculos de grau, lembra? O medo era tanto que ela transou de óculos. Você vê o tesão”, contou o ator.

“Foi, não era só o óculos, estava com uma gase”, revelou Fernanda no meio de muitas risadas. O que o tesão não faz com a gente, né?