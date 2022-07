João Vicente chora transando: “Já chorei várias vezes”

Ator conta que é um momento de conexão rara com as pessoas

Caros leitores, depois dessa matéria eu necessito do número de João Vicente na minha mesa, urgente, ok? Além de ser talentoso e gatíssimo, o ator revelou ser sensível na hora H. Em entrevista ao ‘Papo de Segunda’, no GNT, João revelou que já chorou várias vezes durante a transa.

“É muito bonito esse momento, um momento de rara conexão. Às vezes eu até me emociono transando. Sabia que sou um homem que chora transando? Eu já chorei várias vezes”, disse.

Vicente ainda completa: “Quando você está na cama com outra pessoa, é muito precioso aquele momento porque ali a pessoa te entrega coisas que jamais entregaria numa situação normal. Só ali ela se desprende de umas bobagens que a gente vive sobre. É muito bonito você ver uma pessoa despida de moral”, contou no programa.

Os participantes ainda brincam que agora vai chover DM no seu Instagram, e como de fato, não nego que fiquei curiosa para tamanha sensibilidade.