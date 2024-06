João Silva reage após irmã anunciar noivado: “Perdi um amigo”

Já contei para vocês que a filha de Faustão está noiva do seu futuro marido, Julinho Casares. Acontece que eu fui vasculhar o assunto e achei bem humorada a reação de João Silva teve sobre a notícia. Aloca!

No feed do Instagram, o apresentador postou a foto de sua irmã exibindo a aliança de noivado e brincou. “Que dia meus amigos! Hoje perdi um amigo e ganhei um irmão!”, escreveu o famoso na legenda da publicação.

Depois, nos Stories, João gravou um vídeo para falar sobre a relação de Julinho com Lara. “Hoje é um dia muito especial… Recebi a notícia maravilhosa. Existe um grande amigo meu que foi um filho da p*ta, que pegou minha irmã e acabou namorando ela. Eu perdi um amigo, mas eu ganhei um irmão”, brincou.

O apresentador contou que já sabia do pedido, já que seu cunhado contou durante uma viagem que eles fizeram juntos recentemente. “Hoje o Julinho pediu a Lara em casamento, eu já estava sabendo que isso ia acontecer e fiquei tão feliz. Eu não sabia que hoje era o dia.”

“Eu vi as fotos, não consegui falar [com eles], já tentei ligar para os dois só que eles estão vivendo o momento deles, então só resta por aqui a felicidade e a comemoração. Queria só dividir isso com vocês”, completou.