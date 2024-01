João Haddad revela onde depositou as cinzas de sua namorada, Luana Andrade

João Haddad emocionou as fofoqueiras do Leblon ao revelar detalhes sobre as cinzas de sua ex-namorada, Luana Andrade, que faleceu em um procedimento estético há dois meses. O influenciador contou que ele e os familiares decidiram depositar as cinzas dela em um local especial.

O local escolhido foi o Convento da Penha, no Espírito Santo, que era um dos lugares favoritos dela para visitar. “Sempre que estava aqui no Espírito Santo, fazia questão de passar todos os dias, nem que fosse 10 minutinhos, para agradecer”, contou ele, que ainda fez um agradecimento. “Você é nossa luz, princesa. Obrigado por me permitir viver o amor mais lindo, leve, sincero e recíproco. Obrigado mais uma vez por tudo, não tenho palavras. Vou te levar comigo para sempre. Cada lugarzinho que você amava, eu te levarei, linda”.

Por fim, João Hadad falou sobre como se sente por ter vivido um relacionamento com Luana Andrade enquanto ela estava aqui. “Desde o primeiro dia que eu conheci a Lu, eu tinha certeza que ela seria a pessoa que eu iria amar, cuidar, respeitar, proteger, etc. Desde então foi assim. Fui criticado, zoado, perdi alguns trabalhos, perdi amizades, mas eu nunca deixei de transparecer o meu amor, carinho e cuidado pela Lu. Nunca deixei que nada abalasse ou estremecesse a nossa relação. Posso dizer aqui que o primeiro ano foi eu e a Lu contra todos. E foi a melhor coisa do mundo, nosso elo e conexão foi incrível. Dei o melhor de mim. Todo o meu amor e cuidado. E foi 100% recíproco. Hoje, com muito orgulho e paz, eu posso dizer para vocês que não existiu e nem existe o famoso sentimento ‘e se’. Foi tudo muito intenso do primeiro até o último dia que Deus nos permitiu juntos. O amor é lindo. Eu sou a prova viva disso. Permita-se, ame muito, independente do que vai acontecer. O amanhã somente a Deus pertence”, declarou.