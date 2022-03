“Atenção com quem você anda”, dispara Rezende para João Guilherme em discussão no Twitter

Ator e influenciador foram até as redes sociais lavarem roupa-suja. Tem coisa melhor?

Acredito que não tenha coisa melhor do que uma lavação de roupa suja ao vivo e a cores nas redes sociais. E nesta terça-feira (22) João Guilherme e Rezende, foram até o Twitter colocar os pingos nos i´s.

O assunto ganhou tamanha proporção após o ator dizer que se tivesse uma amizade com uma pessoa cancelada por cometer ele voltaria atrás.

João Guilherme e Rezende tem discussão acalorada no Twitter (Foto: Reprodução)

“Quero ver alguém estar do lado de um ‘cancelado’ ou aguentar a pancada junto… Isso é para poucos. E vale a reflexão, o que você faria, se um amigo ou amiga sua fosse cancelado pesado na internet? Se a primeira coisa que vem na tua cabeça é ‘depende’ você é só mais um”, escreveu Rezende.

Quero ver alguém estar do lado de um “cancelado” ou aguentar a pancada junto… Isso é para poucos. E vale a reflexão,



O que VOCÊ faria, se um amigo ou amiga sua fosse cancelado PESADO na internet?



Se a primeira coisa que vem na tua cabeça é “depende”



Você é só mais UM — Rezende #ADR29M (@rezende_evil) March 21, 2022

O ex-namorado de Larissa Manoela não ficou calado e também respondeu o youtuber. “Beleza, Rezende, desculpa, mas se meu amigo está sendo cancelado porque bateu ou abusou de uma mulher, eu ia ter que ser só mais um mesmo. Isso é só um dos exemplos que vieram na minha cabeça”, retrucou.

blz rezende, desculpa mas se meu amigo ta sendo cancelado porque ele bateu ou abusou de uma mulher eu ia ter que ser só mais UM mesmo. isso é só UM dos exemplos que vieram na minha cabeça. (?) — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) March 22, 2022

Rezende rebateu e ainda aconselhou o ator. “João, talvez você não soube (sic) interpretar o texto. Mas beleza, vou explicar! Crime é diferente de cancelamento! Você que trabalha com internet e já viveu isso várias vezes deveria saber. Mas enfim, me referi a quem é cancelado, não a criminoso. Obs: Atenção com quem você anda!”.

João, talvez você não soube interpretar o texto. Mas beleza, vou explicar! CRIME é diferente de CANCELAMENTO! Você que trabalha com internet e ja viveu isso várias vezes, deveria saber. Mas enfim, me referi a quem é cancelado, não a criminoso… OBS: Atenção com quem você anda! 👍🏻 https://t.co/NGQ94VkYbD — Rezende #ADR29M (@rezende_evil) March 22, 2022

Eita. Fogo no parquinho, porque o que não faltou foi lavação de roupa-suja. Será que essa história acaba aqui? Ou ainda vamos descobrir mais coisas sobre? Estou ansiosa para os próximos capítulos.

Fica a dica hein, João. Atenção com quem você anda (risos).