“Namora comigo então”, dispara João Guilherme para ex de Kevinho, Gabi Versiani, após elogio

O filho de Leonardo está disparando para todos os lados viu?

E tem alerta casal na área! Nesta segunda-feira, (16), Matheus Mazzafera postou um trecho de um vídeo com Gabi Versiani, ex de Kevinho, em seu Instagram, no qual elogia João Guilherme — que beijou no carnaval.

Mazzafera perguntou se ela o pegaria e ela foi direta: “Ah Joãozinho… Fica comigo! Eu fiquei com ele no carnaval. Gostosinho! Todo mundo tem que pegar”, disparou Versiani. A influenciadora ainda perguntou se Luiza Parente e Ana Lourenço, que participavam do vídeo também, o queriam e que eles tinham que pegar.

João, que é rápido no gatilho, já logo comentou no vídeo: “Namora comigo então, Gabi!”, mas ‘cê acredita que ela não respondeu, leitor(a)? Lembrando que no carnaval, Gabi também ficou com Gabriel Medina, viu? Que por sua vez, pode ter tido um affair com Jade Picon, que é ex de João. Que rolo né?

Ah e esse fim de semana, João esteve no mesmo evento que Larissa Manoela, sua ex! Os fãs de Jolari, como se chama o shipper, piraram — já que a atriz está solteira. Mas é importante citar que ambos seguem amigos, mas formam um casal muito fofo. Quem sabe um dia né?