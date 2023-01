João Guilherme declara torcida para Bruna Griphao: “Vai dar certo”

O casal já curtiram juntos a folia de carnaval no ano passado e não deixaram de trocar uns amassos

Bruninha está dando o que falar dentro do BBB 23. Ontem (17) muitos memes tinham ela como peça central e eu não pude deixar de vasculhar a rede. Acabei achando que João Guilherme declarou sua torcida para a loira e que os dois já ficaram no carnaval do ano passado.

“Estou meio que amando/preocupado com a Bruna nesse BBB 23. Amém que vai dar certo”, escreveu o ator no Twitter.

De acordo com Léo Dias, os dois chegaram separados e deram uns amassos no meio da folia, terminando a noite juntos.