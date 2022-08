João Guilherme comete gafe em podcast: “Quero um corpete, boquet…”

Influenciador comentava sobre o seu estilo de mulher e errou a pronúncia das palavras

Meu Deus! Eu morri de rir do lado de cá, João Guilherme dá o que falar, isso todos nós sabemos, mas em entrevista ao ‘PoDelas’ o influenciador errou a pronúncia das palavras e sugeriu que imaginava um b0quete com as meninas que faziam o seu estilo. As apresentadoras caíram na risada e não seguraram a pose no momento.

“É difícil ,eu beijar pessoas aleatórias, tem uma padrão das meninas que eu fico, porque são as mais lindas que eu acho, por isso começo a conversa, quero hm, corpete, boquet…”, disse Jotinha arrancando risada das apresentadoras.

O loirinho não demora a arrumar o que disse. “Foi modo de falar, juro por Deus, sou educado, eu nunca falaria isso. Corpete, uma boca da pessoa”, disse o filho de Leonardo.