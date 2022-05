João Gomes chora por desabamentos em Recife: “Machuca demais”

Cantor usou seu Instagram no domingo (29) para pedir ajuda pela cidade que enfrenta um momento tenso

Minha gente, que tenso! Meu Deus, Recife está em choque com tudo que está acontecendo na cidade e não parece que estão sozinhos nessa. João Gomes apareceu nos stories do Instagram aos prantos para pedir ajuda pela cidade. Querendo ou não, o jovem já fez mais do que muitos artistas por aí.

“Pessoas perderam suas casas, entes queridos. Machuca demais isso véi. Eu não sabia o que estava rolando até chegar em casa. Que choque”, escreveu o cantor em seu Instagram.

João Gomes chora e lamenta por consequências das chuvas em Recife: "Machuca demais"



João ainda usou o espaço para pedir doações que serão feitas para a cidade e sua restauração. Vale lembrar que as chuvas em Recife afetaram de forma catastrófica, gerando deslizamentos e deixando mortos, desaparecidos, feridos e desabrigados.

Mais uma vez os artistas sendo maiores que os responsáveis governamentais an hora de tomar uma atitude diante a uma situação tão delicada. Afe!