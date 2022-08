João Gomes grava DVD Acredite”no principal ponto turístico de Recife

É HOOOJE!! “Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto”, pronta estou eu para essa gravação. Segundo a página do Pernambuco em Foco, hoje, 17, acontece a gravação do DVD “Acredite” do cantor João Gomes, o local escolhido é nada menos que o Marco Zero de Recife, Pernambuco, o maior ponto turístico da capital.

Uma grande estrutura foi montada e durante a semana vários fãs passaram no local para conferir a montagem. A estimativa é receber 100 mil pessoas, o evento será aberto ao público. Antes mesmo do início das gravações o local já estava completamente lotado.

O cantor conta com mais de 13,5 milhões de seguidores no Instagram e se tornou fenômeno em fevereiro de 2021, isso tudo com apenas 20 anos de idade.