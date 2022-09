João Gomes é proibido de se apresentar no SinRural por ser contra Bolsonaro

Sindicato Rural de Imperatriz proibiu o show do artista no Parque de Exposições

Com objetivo de quem não lacra não lucra, o lacrador, para ganhar moral em cima do presidente Bolsonaro quer aproveitar a “fama”. Qual a diferença disso para a ditadura? Nenhuma, né? Afe! A diretoria do SinRural proibiu a realização do show de João Gomes na cidade de Imperatriz após o cantor criticar Bolsonaro.

De acordo com o sindicato, o artista desrespeitou o atual presidente do Brasil e informou que foram procurados para que João cantasse no festival, mas negaram.

“Fomos procurados para realizar o show do João Gomes, o qual negamos em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro, ele não é bem vindo aqui no parque de exposições”, disse em vídeo.