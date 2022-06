Tá precisando de dengo: João Gomes cai no choro em show

Tamanho do público que o esperava o cantor impressionou

Eu olhei e gritei, é o artista sim e sabe que venceu! João Gomes caiu no choro em um show realizado nesta madrugada (18) em Caruaru. O momento foi registrado e teve direito a vídeo de agradecimento no feed. A gente fica feliz em ver seu crescimento do lado de cá João! Você merece.

João Gomes se emociona após ver o tamanho do público que o esperava, tanto dentro do pátio de eventos, como as ruas ao redor que também estão congestionadas. 🗣👏🏻😍 pic.twitter.com/67W6cLSo5q — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 18, 2022

“Se passa um filme na cabeça… Embora tenha passado por tudo que passei, não me arrependo dos problemas em que me meti – porque foram eles que me trouxeram até onde desejei chegar”, escreveu o cantor na legenda do post.

O sertanejo chorou por causa do tamanho do público que estava ali para ver ele e ainda ficou mais emocionado por saber que as ruas perto de onde o show estava acontecendo estavam completamente congestionadas. Dona Maisa, venha consolar o seu fã, nunca te pedi nada hein?!