João de Deus perde três processos e tem condenação de mais 100 anos de prisão

O médium condenado a quase 100 anos por crimes sexuais perdeu mais três processos referentes ao estupro de vulnerável e violação sexual

Que situação, hein? Todos nós conhecemos a peça rara que foi e ainda é João de Deus, o médium que foi condenado por abuso sexual e importunação de diversas mulheres que passavam, pelo seu centro procurando a cura. Acontece que ele perdeu mais três processos do mesmo caso e já chega a quase 100 anos de prisão.

De acordo com o G1, a defesa informou que ainda não foi intimada sobre as sentenças e que caso as novas sentenças adotem medidas anteriores, a defesa deve recorrer.

Toda a condenação soma-se no total de 99 anos, 8 meses e 15 dias de prisão em regime fechado. Além disso, ele foi condenado a pagar R$100 mil de indenização às vítimas. Totalizando sua sentença em 370 anos.