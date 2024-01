João Carreiro confessou arrependimento na carreira antes de morrer

O mundo do sertanejo ficou abalado com a perda de João Carreiro aos 41 anos de idade. O cantor apresentou complicação ao fazer uma cirurgia no coração. Acontece que, antes de falecer, João contou que tinha um profundo arrependimento em relação à sua canção mais famosa, ‘Bruto, Rústico e Sistemático’.

Em entrevista ao jornalista André Piunti, João confessou um de seus maiores arrependimentos na carreira: “Tudo na vida acho que a gente tem que refletir e se colocar no lugar do outro. Se fosse hoje em dia eu não faria essa moda”, ele revelou que não lançaria a canção atualmente: “Quando eu fiz, era molecão de 19 para 20 anos, com a cabecinha bem verde”, disse.

“Eu não me coloquei no lugar dos homossexuais. Pensei só no povo caipira, só no velhão vendo essa modernidade hoje em dia, e não me coloquei do outro lado. A minha intenção não era ofender. Esse último verso eu nem canto mais, em respeito e como forma de arrependimento”, lamentou o cantor sertanejo, que lançou a canção há mais de uma década.