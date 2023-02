Joana Sanz nega separação de Daniel Alves: “Inventaram”

Esposa do jogador preso na Espanha ainda insinua que os veículos inventaram a notícia

Iiih gente, Joana Sanz está na boca do povo, afinal a mpidia dizse que ela estaria em processo de separação do jogador Daniel Alves, que foi preso na Espanha por abuso sexual. A mulher do jogador desmentiu o boato no seu Instagram pessoal.

“Está claro que se não têm notícia, inventam”, disse a esposa do lateral. A notícia veio de um programa de TV da Espanha e rodou o mundo.

O jogador teve sua prisão preventiva decretada e está cumprindo desde 20 de janeiro, em Barcelona, acusado de agressão sexual.