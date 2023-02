Joana Prado se emociona ao falar sobre a tragédia que a sua família enfrentou: “Passou a noite inteira com água até o pescoço.

A empresária relata que sua cunhada ainda não foi resgatada.

Todos nós estamos acompanhando as tristes tragédias que as chuvas estão fazendo no litoral paulista, neste fim de semana, não é mesmo? Pois bem, entre as diversas vítimas desse desastre, está a família da empresária Joana Prado.

Ao noticiar, através das redes sociais, que seu irmão, Thiago Prado, ficou ilhado na cidade, a empresária se emocionou e agradeceu a ajuda de todos aqueles que ajudaram sua família.

“Galera, eu estou aqui primeiramente para agradecer todas as mensagens de suporte, por toda a ajuda necessária. Todos os esforços que vocês fizeram para ajudar meu irmão, minha sobrinha, meu outro sobrinho para conseguir sair de Camburi. A gente está vendo aí as notícias, a quantidade de pessoas que morreram, a quantidade de pessoas que continuam desaparecidas. Então, eu queria em primeiro lugar agradecer a todos vocês que realmente ajudaram”, iniciou Joana.

Logo em seguida, a loira pede orações pelas vidas que foram perdidas na tragédia e por aquelas que ainda estão desaparecidas no local.

“E gostaria de pedir para a gente orar, porque quantas vidas foram perdidas e quantas pessoas estão sofrendo soterradas e quantas pessoas estão sofrendo procurando os seus entes queridos”, pediu.

Joana ainda afirma que assim como diversas outras pessoas que continuam presas na tragédia, sua cunhada, a esposa de Thiago, continua ilhada.

“A minha cunhada continua lá, ela junto com meu irmão passou a noite inteira com água até o pescoço. Conseguiram, graças a Deus, passar a noite inteira em cima de uma prancha de surf, mas minha cunhada continua lá. E assim como minha cunhada muitas pessoas lá estão sofrendo, então fica aqui a minha solidariedade”, declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, a empresária se colocou à disposição para ajudar as outras vítimas como for necessário e pede a ajuda de Deus para que esse pesadelo acabe o mais rápido possível.

“O que a gente puder ajudar, vamos ajudar. As buscas continuam, então vamos orar para essa chuva cessar, para as rodovias serem abertas. E é isso, gente, uma calamidade. Vamos pedir para Deus confortar o coração daqueles que perderam seus entes queridos e confortar e ajudar aí nas buscas, agradecer os bombeiros, a comunidade inteira”, finalizou a empresária.