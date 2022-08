Jô Soares não se via na TV por se achar gordo: “Tenho um pudor de me ver”

Humorista, que faleceu na madrugada de sexta (05), sempre deixou claro que era muito vaidoso

Estou repassando os momentos que pude prestigiar Jô Soares na TV em looping infinito, a personalidade do humorista estará sempre viva na minha cabeça e longe de ser apagada. Em entrevista para o ‘Fantástico’, o apresentador contou que sempre foi vaidoso, mas nunca se viu na TV, porque chegava a se achar gordo.

“Eu sou muito vaidoso, claro, nunca escondi, qual o artista que não é vaidoso? É uma profissão de vitrine, você nasce querendo seduzir o mundo”, iniciou Jô Soares.

Relembrando a infância, Jô ainda diz que preferia ser lembrado pelo seu espírito, que pelo seu físico. “Gordinho é quase preconceituoso, porque ou a pessoa é gorda ou não é, gordinho já deixa de ser gordo”, disse.

“Eu não me assisto nunca, eu tenho um pudor de me ver. Quando eu me vejo na TV chego a me achar gordo, olha que absurdo”, contou.