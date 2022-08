Jô Soares deixa presente para brasileiros no leito de morte

Frase dita pelo humorista revela muito de sua personalidade e carreira brilhantes

Ainda sentimos a perda de Jô Soares e não podemos deixar de repassar tudo que a carreira impagável do escritor deixou como presente para nós, brasileiros. O humorista, no leito de morte, deixou uma frase com o amigo pessoal, Matinas Suzuki Jr, que foi revelada nos últimos dias.

“Quando estava no leito de morte, disse a seguinte frase: ‘Morrer é fácil. Duro é fazer comédia’. Agora, uma das últimas frases que ele falou foi repetir essa frase. E essa frase é muito reveladora do que é o Jô: ‘Viver não é tão importante. O importante é a comédia’. O Jô tinha uma vida maior que a vida”, conta Matinas.

O jornalista ainda destaca que a perda de Jô é uma lástima profunda. “A ausência do Jô da cena pública hoje é reveladora de um país que perdeu graça, charme e humanidade”, declarou.