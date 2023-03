Jesus Luz reata romance com Aline Campos e descarta relacionamento aberto

O casal foi visto junto em um evento no Rio de Janeiro e o DJ não deixou de dizer que os dois estão se reconectando de uma forma especial

Aline Campos e Juss Luz estão firmes e fortes no seu relacionamento, depois de muito bafafá diante do casal, eles finalmente apareceram juntos em um evento no Rio de Janeiro. O DJ não deixou de dizer que eles estão se reconectando e descartou a possibilidade de um relacionamento aberto.

“Estamos nos reconectando de uma forma especial, leve, sem rótulos e só deixando fluir o amor que a gente tem. Esse término foi muito importante para a gente rever alguns pontos que precisavam ser ajustados e hoje eu acredito que, com tudo o que a gente viveu separado, a gente se sente mais preparado para estar vivendo nosso amor, independente do rótulo que ele tenha”, declarou à Caras.

O DJ ainda disse que estava feliz com o retorno do casal, porque sempre se amaram. Jesus ainda dispensou os rótulos de um relacionamento aberto, descartando a possibilidade.