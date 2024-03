Jesuíta Barbosa pede socorro em rede social: ‘Estou sendo violentado’

Genteeeee, estou aqui no Leme fazendo as unhas quando a minha amada manicure dispara “você tá sabendo do Jesuíta Barbosa?” e aí, a cada palavra que ela contava do babado, mais arrepiada eu ficava. Parece que na manhã desta sexta-feira (01), o ator Jesuíta Barbosa deixou seus milhares de seguidores preocupados depois de uma postagem sua pedindo ajuda. Por meio de seu perfil no Instagram, o ator usou um fundo preto para fazer uma denúncia grave. Ele foi além e, mesmo sem dar detalhes, pediu que o ocorrido seja investigado.

Famoso por ter interpretado Jove do remake de “Pantanal”, o ator disse apenas que caso está acontecendo no meio digital. “Estou sendo violentado. Crime cibernético. Peço ajuda. Investiguem”, escreveu nos stories.

Mais instantes após fazer a publicação, Jesuíta decidiu apagá-la. Só que já era tarde demais e a postagem já havia sido vista por diversas pessoas.

No X, antigo Twitter, o pedido de ajuda do ator repercutiu por toda a web e diversos internautas começaram a especularam o que pode estar acontecendo. “Mas será que é outro surto, tipo quando ele falou que o namorado batia nele?”, comentou um usuário. “Eu realmente fiquei preocupada”, disse uma outra pessoa.