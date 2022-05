Gente como a gente! Jessilane se choca com vista de banheiro de Tiago Abravanel: “Imagina fazer as coisas aqui?”

Imagina você fazendo número 2 e todo mundo vendo? Chocada!

Jessilane já resolveu muitos problemas né? Mas agora arranjou mais um com a vista do banheiro de Tiago Abravanel! É que nesta terça-feira, (17), ela estava na casa do ator e ficou chocada com o banheiro dele.

O banheiro de Tiago é todo de vidro e você faz suas necessidades olhando para a cidade de São Paulo. “Bom dia! Tô aqui dentro do banheiro do Tiago e olha a vista do banheiro? Imagina fazer o negócio aqui olhando para essa vista aqui? Mas eu vou muito mesmo fazer para saber a sensação!”, disse Jessi.

Agora pensa só: você ali fazendo número 1 ou 2 e do nada vê um avião passando, poluição, ouvindo buzinas… Achei babado esse banheiro hein? Será que ela vai fazer um na casa dela? Porque Jessi vai ser RYYYYYYYYCA!

Aliás, essa semana Jessi e Tiago postaram um reels engraçadíssimo e eu amo quando o ator faz um coque no cabelo que não tem! Inclusive, o vídeo viralizou e todos deram boas gargalhadas com a dupla.

Mais tarde, após participar do Poddelas, a bióloga estava jogando jogos de tabuleiro com Abrava e, seu marido, Fernando Poli e alguns amigos. Entre os presentes estava o ex-BBB21 João Pedro e o marido, Igor. Que aliás amo a plantinha injustiçada da edição.

Jessi joga jogo de tabuleiro com Tiago, marido e amigos (Foto: Reprodução)