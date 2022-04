PERDEU TUDO! O drama de Jessilane que está morando no jardim, levou susto de Scooby e ouviu lamentação de Nat

A bióloga está em seu habitat natural… por ser bióloga gente, calma!

A Jessilane recebeu um castigo no ‘Jogo da Discórdia’ de ontem, (11), que achei bem a carinha dela: morar no jardim do ‘BBB22’. Mas calma leitor(a), eu jamais, looonge de mim, estou chamando a participante de planta, que isso! É porque a moça é professora de Biologia e bióloga, claro… Você me conhece né?

E para piorar o castigo, ela teve que aguentar Natália choramingando por Eliezer estar bravo com ela e ainda Scooby a assustou! Olha que maldade…

Antes de ir para o acampamento, a bióloga consolou Nat e disse que ela poderia ter dado o monstro para ela não se indispor com Eli. Mas ia ser surreal a coitada de polvo dormindo ao relento né? Depois, no jardim, Jessi teve que dar uma de coach — nada comparado a Maira Cardi, aliás muito melhor que ela — e para consola-la pediu que ela listasse cinco qualidades dela. Nat soltou, após longo silêncio: “Esforçada, humana, simpática…”. Mas posso falar? A mineira já não tem uma autoestima legal, vide quando ela chorou pelo beijo de Lucas e Eslovênia, e Eliezer com a grosseria toda dele não ajuda em nada!

Depois, a coitadinha estava lá bem linda e plena em ser jardim deitadinha e tentando dormir, quando Pedro Scooby e sua adorável mentalidade de dez anos, foi assusta-la. Ele assobiou e a goiana deu um berro: “PEDRO, MISERICÓRDIA! AI MEU CORAÇÃO”. Eu amo esse garoto, meu Deus!

Jessi se Assustando com o Scooby kkk Kkkkk a 5° série habita nesse no corpo do Scooby, não e possível kk cara e muito bobo kk #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/1wPISv62hY
April 12, 2022

É, como já dizia a própria: “eu já tô cheia de problema!”. Está mesmo querida Jessi, está mesmo…