Ex-BBB, Jessilane, desabafa: “Tô cansada, venho fazendo terapia, mas tá difícil”

Ex-BBB usou o Twitter para desabafar diante a onda de hate gratuito que sofre

A vida não está nada fácil para a bióloga e ex-BBB Jessilane. Já não é de hoje que a morena sofre hate gratuito na internet diante a tudo que posta e tudo que faz. Ontem (08) a morena desabafou no Twitter sobre os haters que vem sofrendo desde a sua saída da casa mais vigiada do Brasil.

“Galeras, queria desabafar com vocês. Antes do BBB eu era anônima, ao sair da casa recebi muito carinho e amor, mas até hoje recebo muito hate gratuito em algumas redes. Tô cansada, venho fazendo terapia, meditação, tento não me importar com essas pessoas, mas tá difícil”, disse a musa no Twitter.

Jessilane ainda colocou os prints de alguns comentários maldosos em suas publicações. Nelas diversos internautas falam de suas roupas e ainda falam que ela deveria voltar a dar aula.

O BBB ja acabou há 3 meses, eu venho trabalhando e tô muito feliz com todas as mudanças que ocorreram, mas é muito difícil ver pessoas me atacando com comentários elitistas e racistas. Não tem um vídeo que eu poste que não venha pessoas falando absurdos, aqui são alguns: pic.twitter.com/nSHTOO7Irc — Jessi Alves (@a_jessilane) July 8, 2022

