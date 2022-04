Fofoqueira! TOP5 fofocas no qual Jessilane provou que é a sucessora natural de Sônia Abrão!

A bióloga já pode seguir carreira no ramo da fofoca caso não queira mais continuar lecionando

Uma coisa o Brasil todo já sabe: a maior fofoqueira do ‘BBB22’ é Jessilane! A professora de Biologia não consegue guardar a língua dentro da boca de jeito maneira. Por isso, essa pessoa que vos fala e ama trazer entretenimento, trouxe o TOP5 fofocas que Jessi fez e com isso, comprova que se Sônia Abrão merece uma sucessora é a moça!

Para começar, a fofoca do voto do Arthur lá no começo do jogo! A bióloga e o ator conversavam na academia e ele disse a ela que eles poderiam empatar na quantidade de votos recebidos no paredão. Então, ele disse que se eles combinassem poderiam votar juntos em Lucas, assim eles escapariam. “Ou você vota em mim e eu vou, ou eu voto em você e você vai, ou nós dois nos salvamos e vai essa outra pessoa, porque tem três pessoas que vão [votar] nessa outra pessoa [Lucas]”, disse Arthur. Jessi espalhou a conversa que virou um furdunço, porque acharam que ele a ameaçou.

Segunda fofoca, foi quando a professora contou a Douglas Silva que Lina votou nele. Na época, as Comadres [Lina, Natália e Naiara Azevedo] não gostaram que ela traiu a confiança delas e até cogitarem não falar mais sobre votos com a sister. Eita!

Jessilane confessa “fofoca” para Douglas pic.twitter.com/qUyvmYm3RQ — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 3, 2022

Terceira top fofoca, foi quando Larissa estava falando sobre Gustavo com Eliezer e Jessi passou sorrateira ao lado e ouviu. Gustavo saiu do confessionário e perguntou se o assunto tinha chego. E quem confirmou? A agente do caos, Jessilane!

e a adivinha quem foi confirmar a fofoca? sim, ela mesma, a agente do caos, Jessilane #BBB22 pic.twitter.com/MpqLujJDJ4 — Gustavo Martins (@gustavocagnotto) February 16, 2022

Quarta fofoca, foi recentemente, na festa de Lina, que Paulo André pegou o celular da casa e tirou uma foto pela conta de Lina, descobrindo sua senha. Jessi saiu correndo e já informou a amiga que o atleta tinha descoberto. Arthur até alfinetou a moça a chamando de fofoqueira e ela não gostou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PA tava usando os créditos da Lina, ele descobriu a senha e a Jessi entregou ele! Quem decora com facilidade as senhas? 😂😂😂 #PAFest pic.twitter.com/kRaBN50t8U — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) March 31, 2022

E claro, que para encerrar, aquela fofoca quentinha, meu Brasil! Ontem, (5), Jessi descobriu que o bonequinho de Arthur Aguiar segue na academia e com isso, pode estar participando de um paredão falso. Adivinha só? Saiu espalhando por toda casa que o Pãozinho vai voltar!

13) Após o fim da manutenção externa acionada por Arthur, Jessilane correu para a academia e constatou que o boneco do ator continuava no painel tático. Ela gritou para a casa inteira sobre a informação, pois agora acha que é paredão falso. #BBB22 pic.twitter.com/iPJwhHBsq6 — Tracklist (@tracklist) April 6, 2022

Te cuida, Sônia Abrão! Te cuida, Léo Dias!