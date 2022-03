Sem necessidade! Jessi e Eslovênia comentam sobre almoço e Paulo André é extremamente grosseiro!

O rapazinho está com raiva, porque a moça do Lollifloper saiu…

Nossa, eu odeio grosseria e o Paulo André foi extremamente desnecessário com Jessilane e Eslovênia na tarde desta quarta-feira, (9). Isso porque as duas foram convidadas por Pedro Scooby, junto com Vyni, para o ‘Almoço do Líder’ e parece que o atleta não gostou…

Paulo André é grosseiro com Jessilane e Eslovênia (Foto: Reprodução)

Jessi estava arrumando suas roupas no ‘Quarto Grunge’, enquanto Eslô estava deitada na cama conversando com Lucas após o almoço e PA acordou perguntando: “Já voltaram?”, e elas responderam que sim. A ex miss disse que foi muito legal e que a comida trouxe paz, e o comentário não agradou ao participante. Sabe-se lá Deus porquê…

“Traz paz é fod*!”, diz PA (Foto: Reprodução)

“Traz paz é fod*!”, disse PA e Eslô respondeu que para quem está no VIP há três semanas não sente, mas para elas foi paz e alegria, com Jessi concordando plenamente. Paulo André falou que ia contar a Scooby que elas só foram para comer, e quando a moça com nome de país contou que era churrasco, ele respondeu de forma ríspida que já sabia.

E para encerrar, ainda jogou na cara de Jessilane que ideia de leva-la ao almoço foi dele. A bióloga agradeceu e ele saiu do quarto deixando os três assustadíssimos com a reação do atleta. E eu também viu? Não precisava disso de jeito nenhum! Foi bem feio…

pa sendo desnecessário com jessi e eslo na edição #BBB22 pic.twitter.com/WSFeyP2E5g — didi. 🪴 (@plantasarradora) March 10, 2022