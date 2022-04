Pitaco da Kátia: Jessilane foi eliminada e eu te conto os motivos!

A décima quarta eliminada foi a bióloga com 63,63% dos votos

Neste domingo, (17), mais uma pessoa saiu pela porta da casa do ‘BBB22’ e foi a única mulher que ainda restava nessa edição: Jessilane. A bióloga e professora de Biologia foi eliminada com 63,63% e com folga viu? Mas por que ela saiu? Eu te conto!

Para começo de conversa, a moça não queria ser planta de jeito nenhum, mas não foi bem isso que aconteceu. Desde o começo do programa, ela fugia de conversas sobre o jogo e combinações de voto e mesmo fazendo parte do grupo das Comadres, com Lina, Natália e Naiara Azevedo, dizia que jogava sozinha. Ou seja, sempre votava como queria e ia pela própria cabeça sem se proteger e nem as amigas.

Outro ponto a ser citado foram as fofocas da bióloga né? Inclusive, por causa de fofoca, que tivemos a primeira briga entre as Comadres. Afinal de contas, ela contou a Douglas Silva o voto de Lina, sua amiga, nele e, com isso, ela se tornou alvo da Macholândia. Mas convenhamos: a fofoca pode ter levado a sua eliminação, mas que era divertido, era.

Jessi abriu o jogo das meninas pro DG, contou as intenções de voto de Lina e afirma que não sabe guardar segredo mesmo, que é “boca aberta” pic.twitter.com/HhsHdZKKR4 — Fofoquei #BBB22 (@FOFOQUEl) February 3, 2022

E sobre a Macholândia, é algo que precisa ser conversado, porque a professora insistiu em votar neles e tentar caber no Lollipop a todo custo. Sendo que o pessoal do outro quarto votava incessantemente nela, mas em seu ver o problema eram Paulo André, DG e Pedro Scooby, que eram de seu quarto.

No mais, Jessi se mostrou uma mulher forte — mesmo chorando, pois quando choramos demonstramos o quão forte somos para sermos vulneráveis — e guerreira. Que a professora, que aprendeu Libras para se comunicar, ganhe o mundo e seja muito feliz daqui para frente. Saúde, sorte e sucesso sempre para ela! Vida que segue pra Jessi, jogo que segue — na reta final — para os brothers!