Eita atrás de vish! Jessilane revela quem foram seus crushs no ‘BBB22’ e torcida por Scooby e dispara sobre Arthur Aguiar: “Fake”

A professora está super feliz no pós-BBB e com sorrisão de orelha a orelha

Depois que alguém é eliminado no ‘BBB’, começa aquela maratona de compromissos e afazeres e nesta segunda-feira, (18), Jessilane estava requisitada. E olha, a décima quarta eliminada não teve papas na língua para responder a nada que lhe foi perguntado.

Durante o ‘Mais Você’, com a queridíssima Ana Maria Braga, a apresentadora pediu para que a bióloga escolhesse um participante que achava que era “fake”. “Caraca! Fake é uma palavra muito forte, mas eu acho que em alguns momentos, Arthur é um pouco fake. Não é falso, mas ele tem alguns comportamentos muito coerentes, impecáveis e dá esse sentimento de: será que é de verdade?”, disparou a ex sister. Ele é marido da Maira Cardi, Jessi! Pesquisa aí, amiga!

Depois, mais tarde, ela respondeu a perguntas dos internautas no Instagram do reality show e ao ser perguntada se ela teve algum crush, respondeu na lata: “Ih gente, no começo eu estava pra jogo. Beijaria Lucas, Rodrigo, Eli, PA, estava disponível. Mas a galera foi se organizando e eu sobrei”, respondeu a coitadinha. Eu te entendo, Jessi! Somos todos, Jessi!

E ainda revelou que acha que Pedro Scooby ganhe e que está torcendo por ele, e era seu “marido” preferido. A bióloga revelou que não se arrepende de nada no programa, só pensa se poderia ter feito algo diferente para permanecer. Caso ganhasse, queria mudar a realidade da vida da família dela, mas espera que com as oportunidades que virão faça isso — inclusive, não vai voltar por agora a lecionar. E sobre as Comadres, a amizade permanecerá. Sucesso, Jessi!

Torcida de Jessi vai para Pedro Scooby (Foto: Reprodução)