”Arthur, você quer vir aqui defender o PA?”: Jessilane se irrita com o Pãozinho com glúten

Se um dia achei Jessilane planta, hoje a acho uma “Comigo-Ninguém-Pode”, porque quando é necessário, ela se impõe tranquilamente. No ‘Jogo da Discórdia’ de ontem, (4), ela chamou Paulo André para o acusar de “Atitude de Centavos” e o negócio ferveu. Mas não foi só isso!

Jessi disparou que Paulo André tem atitudes de menino birrento e mimado na casa, fazendo todos os trejeitos do atleta, que até inclusive foi um show a parte. Paulo André, por sua vez, incessantemente perguntava: “Eu falei desse jeito aí?”. “Você se acha o bambam e são atitudes desnecessárias e você faz questão de se achar”, continuou Jessi. A bióloga continuou apontando diversas situações e sempre finalizando com “menino birrento e mimado”. O atleta se defendeu dizendo que assim como ela tem percepções sobre ele, ele também tem. E que quando dá o “Monstro” para alguém, ele não fica bajulando como ela tentou fazer com ele.

Arthur Aguiar começou a falar para defender PA e Jessilane, sem papas na língua, disparou: “Arthur, você quer vir aqui defender o PA?”. O ator disse que na vez dele, na atividade, ela e Lina também o interromperam. PA continuou sua defesa, mas não rolou não, porque Jessi não aceitou e continuou discutindo e o acusando de debochado. Para finalizar, a bióloga disse que as atitudes de Paulo André a incomodam. Será que Jessilane é apaixonada pelo atleta? Sinto isso para ficar tão irritada…

Mas antes, Arthur a acusou de atitude de centavos e foi aí que toda história começou. O ator disse que ao indica-lo no domingo, (3), a bióloga disse que o indicaria porque não queria acreditar que ele era forte e querido pelo público. Ele disse que isso o incomodou e que o doeu. Jessilane se defendeu dizendo que ela vem trazendo esse pensamento dele ser forte há muito tempo e que a fala dele sobre quem bate de frente com ele sai é ruim e que ela tem medo de puxa-lo em contragolpe. Mas mandou o ator com a amiga para o paredão né? “Você joga com o público e eu me sinto enfraquecida”, disse a moça. E que ela o indicou para se sentir forte. Oi? Tem cada coisa…

