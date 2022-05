”Nova fase começando”: Jessilane anuncia que está de mudança para São Paulo!

A professora está de malas prontas para a Terra da Garoa e tenho certeza que o brilho vem aí!

Bom, depois de Gustavo Marsengo anunciar estar de mudança para São Paulo, agora foi a vez de Jessilane! A bióloga anunciou a novidade em suas redes sociais nesta quarta-feira, (11).

A professora dava sinais de uma grande mudança há dias já, mas não havia contado nada — sim, ela conseguiu guardar segredo! Mas ontem, ela finalmente contou a novidade, que me deixou muito feliz. “Era segredo? Carinha de cansada, mas amanhã inicio uma fase tão sonhada por mim e por vocês. Estou me mudando para São Paulo e quero trabalhar muito, porque tudo que alcancei na minha vida foi na base do trabalho e agora não vai ser diferente. Ah, e conto com vocês bem pertinho de mim sempre!”, postou em seu Instagram.

A ex BBB recebeu vários comentários de apoio e parabenizações, inclusive de Naiara Azevedo, sua amiga, que comentou com emojis de coração.

Em uma recente entrevista para a TV Oeste, Jessi revelou que quer seguir na carreira de influenciadora digital e abraçar todas as oportunidades que o pós reality show lhe proporcionar. E pretende seguir falando sobre educação em suas redes sociais, sobre o sistema de educação brasileiro, bem como disseminar a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Ela também contou a novidade em seu Twitter e recebeu muito apoio de seus fãs e seguidores. “Boa viagem fessora! Te desejo tudo de mais lindo, verdadeiro, intenso e grandioso nessa vida. O céu é o limite. Jessi, você nunca estará sozinha, seus “Jessilovers” estarão sempre torcendo e vibrando por você onde quer que vá. Vôa minha fessora favorita!!!”, disse uma fã bem fofa! Boa sorte, Jessi!

Nova fase começando! Me desejem sorte e continuem torcendo por mim. Amanhã, partiu SP 💜 pic.twitter.com/nem7D4Njy6 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 12, 2022

Veeeeeeeeem! Vamo tomar cafééééé — Maíra Medeiros 🧜‍♀️ (@mairamedeiros) May 12, 2022

Boa viagem fessora! Te desejo tudo de mais lindo, verdadeiro, intenso e grandioso nessa vida. O céu é o limite. Jessi, você nunca estará sozinha, seus "Jessilovers" estarão sempre torcendo e vibrando por você onde quer que vá. Vôa minha fessora favorita!!!🌹🥰😘❤ — Marcia Sousa (@MarciaS68173946) May 12, 2022