Jessica Senra faz discurso emocionante contra vereador do Rio Grande do Sul: “Preconceito é a ignorância”

A jornalista não ficou calada e disparou o seu discurso pontual sobre a fala de Sandro Fantinel sobre o trabalho dos baianos

Jessica Senra mostrou que é com educação que se combate o preconceito. Contei para vocês do vereador do Rio Grande do Sul que foi preconceituoso ao falar que a classe de contratantes não contraem os baianos para os trabalhos e prefiram os trabalhadores de fora. Sandro Fantinel ainda disse que eles só sabiam viver na praia tocando tambor.

“AGora vejam a ironia, o rio grande do sul foi um estado colonizado por imigrantes europeus, esse imigrantes não eram pessoas ricas, eram pessoas fugindo de crises na Europa e receberam benefícios para se instalarem. Hoje, esse vereador de um estado construído pela força de pobres imigrantes, discrimina pessoas humildes em busca de oportunidades de trabalho”, disse ela.

A jornalista ainda continua: “A xenofobia é aquele comportamento que rejeita, exclui e discrimina com base na percepção que são estrangeiras na comunidade. Está atrelada a uma ideia equivocada que os estrangeiros prejudiquem a sua região ou país. Eu costumo dizer que antes de tudo o preconceito é a ignorância. O racista, por exemplo, geralmente não conhece a beleza e a riqueza da cultura negra”, finalizou.