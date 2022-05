Jessi comemora nova conquista: “Consegui uma casa de condomínio, segura e ampla!”

Ex-BBB vem conquistando suas próprias titularidades pouco a pouco

Ai que notícia boa, caiu um cisco no meu olho! Jessilane vem conquistando suas titularidades pouco a pouco e a gata usou seu Twitter para comemorar a nova conquista, uma casa em condomínio fechado. Parabéns Jessi!

“Casa venceu!!! Consegui uma casa de condomínio, segura e ampla!! Agora tô na luta para trocar as titularidades e fazer a minha caixa postal aqui!! Já quero meus recebidos”, escreveu a ex-BBB

Casa venceu!!! Consegui uma casa de condomínio, segura e ampla!! 💜 Água tô na luta para trocar as titularidades e fazer a minha caixa postal aqui!! Já quero meus recebidos 😅😅 — Jessi Alves (@a_jessilane) May 19, 2022

Vale lembrar que a ex-BBB se mudou para São Paulo há pouco tempo e se deparou com uma realidade bem diferente da que tinha (sem mototaxi). A internet ficou muito feliz com a conquista da professora de biologia e comemorou junto com a influenciadora que já espera mimos em sua caixa postal.