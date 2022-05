Jesse Williams, ator de Grey´s Anatomy, aparece peladão. Tô no chão!

Nu frontal em peça da Broadway vaza e internet conhece o “dote” de peso do ator

Meu Deus!! Eu tô passada, mais que qualquer outro dia que pude estar passada. Ontem (10) a internet colapsou com as fotos da peça da Broadway ‘Take Me Out’, que estreia Jesse Williams completamente nu. Tudo estaria ok, se as fotos do nu frontal do ator não tivesse vazado na internet e a gente conhecido seu imenso “pacote”.

Claro que ele ficou entre um dos mais comentados no Twitter indo parar nos trending topics da rede. Os comentários variam muito, mas o que não podemos negar é que Jesse foi esculpido pelas mãos de um anjo. É sim uma obra prima.

Na peça, Jesse dá vida ao personagem Darren Lemming, um jogador de baseball que assume ser homossexual e recebe ataques contra sua sexualidade dentro e fora dos campos. O preconceito vem de duas vertentes, sua raça e sua orientação sexual dentro de um esporte conservador dominado pelo sexoa masculino.

Foi nas cenas do vestiário que conseguimos ver a obra prima, e mesmo que Williams tenha ficado “aterrorizado” quando soube que teria que fazer nu frontal no teatro, pensou que foi o que escolheu para sua vida e encarou com maestria, disse ao PageSix.

As imagens não poderiam ter vazado, afinal, todos os telespectadores recebem um saquinho onde guardam o celular e fica inviável o uso. Somente na saída, com um equipamento, é possível fazer a abertura do saco para retirada do dispositivo. Mesmo assim, as fotos vazaram (EBA!)