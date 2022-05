Jessilane sofre racismo após criticar vitória de Arthur Aguiar e tem reencontro emocionante com a mãe

E a bióloga está bem esperta e já avisou que é crime todos os comentários que vem recebendo

Uma das coisas mais lamentáveis após fim de ‘BBB’ é o preconceito por quem não tem nada de útil para fazer nessa vida. E a bola da vez é Jessilane após as críticas que fez a vitória de Arthur Aguiar.

Neste domingo, (1º), ela usou as redes sociais para se pronunciar sobre todos os ataques de ódio que vem recebendo desde o programa “Dia 101”, no qual disse que Arthur não merecia ter ganho. “Resolvi passar aqui para falar o que vem acontecendo nas minhas redes. Ontem pela manhã, eu disse que estava em paz e tranquila com aquilo que eu falei. E realmente estou em paz e tranquila porque eu não ofendi ninguém. A única coisa que eu fiz foi expor a minha opinião, como eu já vinha fazendo no programa”, desabafou.

A bióloga disse que não está lendo nenhum comentário, mas sua equipe está atenta a tudo. “Meus administradores já estão acompanhando todos esses comentários e todo nosso jurídico está sendo acionado, porque isso passa a ser crime. Então se é crime, temos que levar para um outro lugar, sim. Eu continuo não lendo os comentários, porque não me agrega, mas os meus adms [administradores] estão e todas essas pessoas serão responsabilizadas”, avisou a professora.

Lembrando que um outro vídeo surgiu na web com a declaração completa dela sobre a vitória do ator durante o programa especial. No trecho, ela cita que já está sofrendo muito preconceito aqui fora por não ter torcido pelo ator. “Eu já ‘tô sofrendo vários haters lá fora por conta disso, mas já ‘tô cheia de problema. Nem vale a pena ficar reforçando isso, todo mundo sabe o que aconteceu, mas outras pessoas mereciam estar na final. A final com três homens reflete muito a sociedade que estamos inseridos. Chegar numa final sem a presença de nenhuma mulher e a final ter dois pretos com um branco e ainda assim essa pessoa ganhar… São muitos contextos que fazem eu achar que outra pessoa merecia ganhar”, disse Jessi nessa parte que não foi ao ar.

Gente, acabei de ver o vídeo completo da Jessilane menosprezando a vitória do Arthur, a Globo cortou boa parte, gente alguém avisa que BBB é sobre trajetória e não sobre cotas, tão pouco militância! Pq vendo o vídeo parece que é proibido um homem branco ganhar o programa! pic.twitter.com/Gx6DDaZAvN — Wanderley Gomes de Oliveira (@wgolyver2100) April 29, 2022

E nesse domingo, além de se pronunciar, Jessilane passou por um momento emocionante. A bióloga chegou em casa e reencontrou a família. Ela foi recebida com festa e uma faixa “Jessi, nossa campeã” e sua mãe lhe deu flores. Foi lindo e a Jessi merece!