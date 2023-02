Jeremy Renner se recupera “muito bem” de acidente grave, diz amiga do ator

Evangeline Lilly conversou com o Access Hollywood e disse que ficou chocada com a recuperação do amigo ator

Depois de deixar os fãs da Marvel de cabelos em pé com mais de 30 ossos quebrados, Jeremy Renner está passando por uma recuperação pra lá de especial. A amiga do ator, Evangeline Lilly, contou detalhes sobre a recuperação do ator ao Access Hollywood e ainda disse que ficou surpresa ao ver que ele está bem fisicamente. “Eu estava na casa de Jeremy na outra noite, e ele estava em uma cadeira de rodas. Eu entrei lá e pensei, por que ele está se movendo? O que está acontecendo? Eu esperava sentar ao lado da cama e segurar a mão dele, enquanto ele gemia de dor sem ser capaz de se mover. Ele estava se movimentando, rindo com seus amigos”, iniciou. Ela também contou que o ator sempre foi forte e duro na queda. “Ele é feito de algo muito mais rígido, e sempre foi possível enxergar isso nele. Ele teve uma experiência de quase morte que foi altamente traumática, e estava acordado para a coisa toda. Ele tem uma longa jornada a percorrer agora. Ele está se recuperando incrivelmente!”, disse ela.