Jeremy Renner, Gavião Arqueiro, teve parte do corpo esmagada em acidente

Ator que interpreta o Gavião Arqueiro ajudava um carro a desatolar da neve quando sofreu o acidente

Minhas fofoqueiras que estavam curiosas sobre o que poderia ter acontecido com Jeremy Renner para ele ficar internado em estado crítico depois de um acidente grave na neve, já podemos começar a juntar as informações. De acordo com o TMZ, no chamado da emergência informaram que ele tinha a parte superior do tronco esmagada.

No áudio recebido pelo site ainda é possível ouvir Renner gemendo de dor no fundo da ligação. A pessoa que ligou para a emergência ainda informa que ele tem um sangramento na cabeça e outros ferimentos.

“Ele foi completamente esmagado”, disse a pessoa notando que ele também tinha o lado direito do peito afundado.