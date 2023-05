Jenny Miranda revela que era traída pela própria filha com o ex-marido

A declaração da filha de Gretchen foi feita no podcast de Lisa Gomes e ela dá detalhes sobre o caso da filha com o seu ex-marido

Gente, que isso, um filme? Jenny Miranda esteve presente no podcast de Lisa Gomes e não deixou de falar de um assunto polêmico. A filha de Gretchen solta o verbo diante de uma possível traição de sua filha com o seu ex-marido após ela engravidar do seu segundo filho.

“Eu já fui casada. Eu botava uma roupa e perguntava para ele: ‘está boa essa roupa para sair?’ Aí ela ia lá, se trocava e fazia a mesma pergunta. Eu achava isso normal, até eu engravidar”, iniciou Jenny.

A mãe da ex-Fazenda ainda contou que os dois saiam para jantar juntos. “Quando eu engravidei, eu comecei a ver coisas que eu não queria ver. Eu ficava em casa, ele [ex-marido] pegava ela [Bia], e os dois iam almoçar e jantar. Tenho uma testemunha, que é uma amiga, uma moça que ia me socorrer quando eu estava mal, porque eles não estavam ali”.

“Ela tirava foto só com ele, fazia as coisas só com ele. Se você olhar as fotos comigo e com ele do meu lado, ela não estava sorrindo, mas quando eu não estava, era um sorriso enorme. Tinha alguma coisa que ela queria”, finalizou.