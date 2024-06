Jenny Miranda faz desabafo sobre gravidez de Bia Miranda:  “Filha, estou aqui é só me procurar”

Amores, nesta segunda-feira (03) a influenciadora e filha da cantora Gretchen, Jenny Miranda, apareceu nas redes sociais aos prantos, para falar sobre a gravidez de sua filha, a também influenciadora Bia Miranda, com quem ela não possui contato.

Durante o desabafo, Jenny afirma que pode sentir que o seu neto está chegando e que sua filha está precisando de sua ajuda, porém, o orgulho não deixa com que Bia abaixe a cabeça e volte a falar com a mãe.

“Meu coração diz que meu neto está chegando e que minha filha está precisando muito de mim, mas o orgulho dela é muito maior. Espero que ela tenha pessoas do lado dela para estar auxiliando, cuidando e segurando a mão dela”, iniciou a influenciadora.

Continuando, Jenny fala sobre o medo que Bia sempre teve de agulha, o que lhe faz ficar na dúvida se o parto de Kaleb será normal ou cesariana.

“Para mim, seria a maior alegria do mundo estar com ela nesse momento, é o primeiro filho dela. Então, estou por aqui esperando notícias, vou ficar ligadinha na internet. A Bia tem medo de agulha, então não sei se vai ser cesárea ou parto normal, porque ela tem muito medo de agulha, sempre teve, e eu sempre estive do lado dela. Pra mim ela já está com essa criança vindo ao mundo. Já fico imaginando a cena dela com medo de agulha, dela se sentindo sozinha”, desabafou a influenciadora, que, por fim, declarou estar disposta a esquecer as diferenças entre ela e a filha e a ajudar no que Bia precisar: “Filha, estou aqui orando por você, orando pelo Kaleb, vai dar tudo certo. Quando quiser, é só me procurar”.