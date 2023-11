Jenny Miranda fala sobre expulsão de Rachel Sheherazade: “Não queria dessa forma”

A última eliminada do reality da Record contou detalhes sobre a saída de sua rival dentro do game e contou que chorou com a saída da jornalista

Jenny Miranda abriu o seu coração e contou detalhes sobre como se sentiu com a expulsão de Rachel Sheherazade do reality da Record. Em entrevista ao ‘Hora do Faro’, ela contou que ficou chateada porque não queria que ela saísse dessa forma do reality, chegando a chorar diante dos fatos. “Eu nunca vi o agressor virar vítima, e a vítima virar agressora. Em lugar nenhum tava escrito que eu não poderia peitar, gritar. Tava escrito que eu não poderia agredir, que foi uma coisa que eu não fiz. Ela já estava gritando na sede, não foi humilde quando pediu para não fazer o bicho. Ela foi soberba na delegação de tarefas, ficou gritando, gritando. Eu fui pro quarto, não queria mais discussão”, ressaltou a ex-peoa. “Eu queria que ela saísse do jogo porque era uma adversária direta minha, não era mais minha amiga, porém não queria que ela saísse dessa forma. Achava ela uma mulher forte, tinha posicionamentos fortes, sabia falar. Mas eu queria que ela saísse pela porta da friente”, disse.