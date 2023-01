Jenny Miranda e marido sofrem acidente nos EUA

Mãe de Bia Miranda se casou com Fábio Gontijo em Las Vegas

Meus Deus do céu, que isso? Jenny Miranda virou notícia por não ter convidado Gretchen e a própria filha para sua união com Fábio Gontijo, mas agora volta a ser notícia por ter sofrido um acidente nos EUA. A assessoria informou que o acidente foi grave. Eita!

O acidente aconteceu quando os dois saíram de Las Vegas para Los Angeles, mas o estado de saúde dos dois é estável (ainda bem).

O comunicado foi feito nas redes sociais dos dois envolvidos no acidente. “Estamos cuidando do Instagram e em breve retornaremos com mais notícias do estado de saúde de ambos”, disse.