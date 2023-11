Jenny Miranda decide mudar sobrenome e alfineta Gretchen

A última eliminada do reality da Record esteve no programa Hora do Faro’ e contou detalhes sobre sua escolha

Jenny Miranda hablou no programa ‘Hora do Faro’ e não deixou de dar aquela alfinetada em Gretchen. A musa disse que vai mudar o seu sobrenome, abandonando o Miranda, que era usado por ela desde que ela foi considerada uma integrante da família da rainha do rebolado. “Agora eu sou Jenny Gontijo. O Miranda vem de uma outra história, de uma família que eu tive. Eu não quero mais usar porque tenho memórias ruins. Hoje meu nome é Jenny Gontijo, que é meu nome nos documentos e agora eu quero que vire meu nome artístico também”, afirmou ela. Então, Jenny alfinetou sua relação com Gretchen no passado. “Tenho meus traumas de infância. Nunca tive o amor da Gretchen como mãe, sempre fui um produto e me chutaram quando não servia mais. Sou muito dependente emocional. Continuei enaltecendo ela até levar aquela lapada”, afirmou.