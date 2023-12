Jenny Miranda anuncia o fim de seu casamento com Fábio Gontijo

A ex-participante de A Fazenda afirma que a decisão de terminar foi tomada pelo médico.

Gente, estou passada! Na tarde desta segunda-feira (04), a influenciadora e ex-Fazenda Jenny Miranda utilizou os stories do seu instagram para anunciar o fim de seu relacionamento com o médico Fábio Gontijo.

“Oi, gente. Boa tarde. Bom dia, né? Seguinte, acabei de desembarcar do navio. Queria também postar bastante conteúdo pra vocês, mas infelizmente eu tô tendo que me posicionar, mesmo na situação que eu me encontro, porque as pessoas já estão comentando que o Fábio já movimentou algumas coisas no Instagram dele”, iniciou a influenciadora, que logo em seguida revelou:

“E eu vim anunciar pra vocês que a gente não é mais um casal. Em respeito aos nossos fãs, as pessoas que gostam da gente, as nossas famílias. E, né, pra quem não gostava, pra quem desejava que isso acontecesse, o que fosse acontecer, aconteceu. Foi ele que terminou, foi uma decisão dele. Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele. E é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que: ‘Ah, eu larguei dele’, não fui eu que larguei dele.”

Continuando, ela ressalta o quanto Fábio foi seu companheiro enquanto ela estava no reality A Fazenda e volta a afirmar que colocar um fim no relacionamento foi uma decisão tomada por ele.

“ Realmente, ele me apoiou muito, mas ele decidiu isso, gente, eu não posso fazer nada. É uma decisão dele, e o que dois não quer, um não briga, então eu tenho que respeitar”, pontuou a ex-peoa.

Por fim, Jenny afirma que não apagará os momentos que viveu ao lado do médico de suas redes sociais e ressalta o fato dela de Fábio serem casados no cartório e na igreja.

“Eu só tô comunicando vocês agora porque eu não vou mexer no meu Instagram, eu não vou tirar as fotos, eu não vou tirar minha aliança, ele já tirou a dele, mas eu não vou tirar enquanto eu não achar que é o momento certo pra mim. Eu tenho que viver isso, eu tenho que passar por isso, e quando eu achar o momento certo, eu vou lá, eu tiro as fotos, eu tiro a aliança, mas por enquanto eu não vou fazer isso. A gente é casado no papel, a gente é casado na igreja, é um casamento que se acaba, então é isso. Eu só vim comunicar vocês pra depois vocês não falarem que fui eu que fiz, que eu que terminei, que ele esteve do meu lado e eu não dei valor. Tá? Então é isso, beijo”, finalizou a “ex-filha” de Gretchen.