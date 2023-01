Jennifer Lopez revela que teve um ano melhor depois de se mudar com Ben Affleck

JLo quebrou o silêncio e falou detalhes sobre a sua vida após a união com o ator, depois de 17 anos separada dele

Já dizia Sandy: “Olha o que o amor me faz…”. Jennifer Lopez contou que sua vida está bem melhor depois que ela se mudou com Ben Affleck. A atriz e cantora ainda diz que foi o melhor ano desde o nascimento dos seus filhos. Eita!

“Nós nos mudamos juntos, as crianças se mudaram junto com a gente, então tem sido uma transição emocional muito gentil com a gente”, disse ela ao Today. “Mas ao mesmo tempo, todos os nossos sonhos estão se tornando realidade, foi um ano fenomenal”, revelou.

E não parou por aí: “Melhor ano da minha vida, eu acho, desde que meus filhos nasceram”, disse.