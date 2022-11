Jennifer Lopez relembra primeiro término com Ben Affleck: “Senti que ia morrer”

Cantora revelou detalhes de uma das vezes que os dois romperam em meio a tantas idas e vindas

Finalmente Jennifer Lopez resolveu abrir o seu coração e falar mais para gente sobre Ben Affleck e seus 500 mil términos. A cantora contou em entrevista ao Zane Lowe, no Apple Music 1 que em um dos términos ela sentiu que iria morrer e que ficou muito mal com todo o acontecido.

“Foi muito doloroso depois que terminamos. Uma vez que cancelamos aquele casamento há 20 anos, foi o maior desgosto da minha vida. Sinceramente, senti que ia morrer”, disse ela.

A musa ainda contou que só agora tem um final feliz com o ator. “Isso me deixou em uma espiral pelos 18 anos seguintes e eu simplesmente não conseguia acertar. Mas agora, 20 anos depois, tenho um final feliz”, celebrou ela.

Para quem não sabe ela estava lançando seu novo álbum “This is Me… Now” que será uma continuação de “This is Me, Then”, disco lançado em 2002.