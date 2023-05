Jennifer Lopez afirma que deixaria Ben Affleck em caso de chifre

A cantora se posicionou diante de possíveis traições no programa de TV, ‘The View’, dizendo que não pensaria duas vezes ao deixar o marido

Com ela não! Jennifer Lopez contou detalhes sobre sua vida íntima com Ben Affleck e revelou que o deixaria sem problema algum se caso ele a traísse. Em entrevista ao ‘The View’, o apresentador trouxe à tona diversos relacionamentos problemáticos que Ben já teve com ex-namoradas.

“Acho que apenas iria embora”, disse Lopez quando foi questionada sobre os casos de infidelidade do marido.

Para quem não sabe, Ben já foi flagrado com outras mulheres enquanto tinha um relacionamento com outra. Aconteceu com Ariana Madiz e Raquel Leviss.