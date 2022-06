Jennifer Lopez dispara em documentário sobre o Halftime Show do Super Bowl: “Estou tentando lhes dar algo com substância”

Morena falou sobre sua apresentação com Shakira no intervalo dos jogos e não deixou de alfinetar a participação da latina (Foto: Kevin Mazur/WireImage)

Desde a copa do mundo no Brasil a gente percebe que Jennifer Lopez não é muito de bons amigos e não parece gostar de fazer o trabalho em dupla. Em seu documentário ela falou sobre sua apresentação no Halftime do Super Bowl com Shakira e não deixou de alfinetar a “dança do ventre” da amiga latina.

“Estou tentando lhes dar algo com substância. Não só a gente [Jennifer e Shakira] lá mexendo a bunda ou fazendo a [email protected] de uma dança do ventre”, disparou JLo.

Na época do show havia rumores que a gata não estava gostando nada de dividir espaço com a latina, mas eles foram minimizados com um espetáculo entre as duas na hora do vamos ver.

O show aconteceu em 2020, em Miami, e Shakira reforçou o momento difícil que os latinos passavam nos EUA. “É muito importante para nós passar a mensagem de união e de força da comunidade latina neste país”, disse.

Agora tudo fica mais claro, ela gosta do espaço dela, assim como esnobou Cláudia Leitte na Copa do Mundo, fez com a coitada da Shakira. Melhore, amiga!