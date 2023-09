Jean Wyllys acusa Paulo Pimenta de sabotagem: “Paulo Pimenta é um mau-caráter!”

O ex-deputado federal afirma que o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) agiu de maneira “sórdida” contra ele.

Gentee! Durante a sua participação no podcast Bee40tona, que é apresentado pelo Marcio Rolim, que foi ao ar no último dia 7, o ex-deputado federal Jean Wyllys não poupou suas críticas contra o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, chegando a acusá-lo de sabotagem.

“Acho que o Paulo Pimenta não acreditou que eu queria ficar na retaguarda. Ele se sentiu ameaçado e fez um processo de sabotagem em relação à minha ida para o governo”, iniciou o político.

Continuando, Wyllys afirma que Pimenta utilizou uma crítica que ele tinha feito ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) para propagar uma imagem tóxica do mesmo, para o atual governo.

“Ele utilizou o tweet que eu fiz para o Eduardo Leite para isso. A intenção era parecer que eu era tóxico e radioativo para o governo porque eu havia criticado Eduardo Leite. Detalhe: Eduardo Leite votou em Bolsonaro e fez campanha para ele em 2018. E em 2022, Eduardo ficou em dúvida em que votar e só se elegeu governador com o apoio da esquerda”, afirmou.

Por fim, afirmando que Paulo Pimenta é “mau-caráter”, o ex-deputado federal garante que foi sabotado de maneira “sórdida”, e enfatiza que, se for para ser silenciado, ele não deve estar nesse governo.

“Paulo Pimenta fez esse trabalho de defenestração da minha imagem de maneira sórdida. E eu digo, sem medo: Paulo Pimenta é um mau-caráter! Quando isso aconteceu, eu pensei: não é isso. Eu não tenho que estar no governo. Se para estar no governo eu tenho que me silenciar, não posso criticar o Eduardo Leite nem apontar os equívocos do próprio Lula, eu não quero estar”, finalizou Wyllys.